Akseki\'de Eğitim Binası ve Öğretmenevi Açıldı

Antalya'da, tadilatları tamamlanan Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ile öğretmenevinin açılışı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, törende yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların ilçedeki eğitim hizmetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları tadilat sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Akbel, "Yeni hizmet binamızla personelimiz daha verimli çalışacak, vatandaşlarımız ise daha hızlı ve kaliteli hizmet alacak. Öğretmenevimiz de gerek ilçemize gelen misafirlerimize gerekse kamu personelimize yakışır bir yapıya kavuştu." dedi.

Törene, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, Belediye Başkanı İlkay Akca, Akseki Cumhuriyet Savcısı Salih Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ile ilçe protokolü de katıldı.