Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 3'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ağustos'ta yargılamayla sanıklar hakkında verdiği mahkumiyet, beraat, tefrik, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararların 2 bin 130 sayfalık gerekçesini yazdı.

Kararda, sanıklar ile avukatların savunmaları ve tanıkların beyanları yer alırken 63 eylem tek tek ele alındı. Sanıklara ceza veya beraat kararı verilen eylemler kararda gerekçelendirildi.

Ayrıca sanıkların, "örgüt kurma", "örgüte üye olma" ile "örgüte yardım etme" suçlarını işlemedikleri sabit olduğundan beraat kararı verildiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı, "ihaleye fesat karıştırma", "2 kez rüşvet" ve "aklama" suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin aynı suçtan beraatına karar vermişti.

Heyet, görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in "rüşvet" suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetmişti.

Görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'yı "rüşvet" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme "ihaleye fesat karıştırma" suçundan beraatını kararlaştırmıştı.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, "ihaleye fesat karıştırma" ile "özel belgede sahtecilik" suçlarından beraatine hükmetmişti.

Heyet, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ise "rüşvet" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme, diğer sanıkların bir kısmına beraat, bir kısmına da değişen oranlarda ceza vermişti.