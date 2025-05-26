Ala\'dan İsrail\'e Sert Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin katliama doymak bilmez siyasetine son verme zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin katliama doymak bilmez siyasetine son verme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun bu konuda kararlı bir tutum sergilemesini bekliyoruz."