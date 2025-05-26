AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin katliama doymak bilmez siyasetine son verme zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin katliama doymak bilmez siyasetine son verme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun bu konuda kararlı bir tutum sergilemesini bekliyoruz."
Son Dakika › Güncel › Ala'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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