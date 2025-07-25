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Alacak Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Alacak Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
25.07.2025 17:21
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Burdur'da Metin Kızıllı, alacak yüzünden babası ve oğlunu öldürerek iki kez ömür boyu hapis cezası aldı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının gününde ödenmemesi nedeniyle Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı (43) yargılandığı davada 2 kez ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Olay, 3 Eylül 2024'te saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Ramazan Tin olay yerinde, Muharrem Tin hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçan Kızıllı, Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba- oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı.

Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde; Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıdan cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı. Kızıllı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Metin Kızıllı, Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin ile taraf avukatları katıldı. Ayten Tin, sanığın en yüksek cezayı almasını istedi.

'NE TASARLADIM NE DE ÖLDÜRME KASTIM VARDI'

Son sözü sorulan Metin Kızıllı, "Bir kavga olayından dolayı 3 yıl cezaevinde kaldım. O günden sonra herhangi bir kavga olayına dahi karışmadım. Hayatımı aileme adadım. Alacak olduğum parayı defalarca istediğim halde vermediler. Beni tehdit ettiler. Ben de sözlü olarak onları tehdit ettim. Paramı almak istiyordum. Olayda azmettirme yok. Olay günü öldürmek amacıyla gitmedim. Arabadan korkutmak için tüfekle indim. Başlarının üzerinden havaya ateş edecektim. Ne tasarladım ne de öldürme kastım vardı. Takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Metin Kızıllı'ya 'Kasten öldürme' suçundan 'tahrik indirimi' uygulanmadan 2 kez ömür boyu hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

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