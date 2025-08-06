Alaçam'da Dürtmen Dağı Turizm İçin Korunacak - Son Dakika
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Alaçam'da Dürtmen Dağı Turizm İçin Korunacak

Alaçam\'da Dürtmen Dağı Turizm İçin Korunacak
06.08.2025 11:19
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Belediye Başkanı Özdemir, Dürtmen Dağı'nın maden yerine turizm amaçlı değerlendirilmesini savundu.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Dürtmen Dağı'nda özel bir şirketin maden aramak isteğini, belediye olarak bu alanın turizm amaçlı değerlendirilmesini istediklerini bildirdi.

Özdemir, makamında düzenlediği basın toplantısında, özel bir şirket tarafından Dürtmen Dağı bölgesinde, yaklaşık 1900 hektarlık bir alanda maden arama çalışmaları yapılmak üzere rezerv alanı ilan edilmesi talebinde bulunulduğunu, bu alanın, rezerv alanı olarak ilan edildiğini, daha sonraki süreçte bu bölgede bir arama ruhsatı talebinde bulunulduğunu ancak ruhsatın henüz düzenlenmediğini belirtti.

Ruhsat talebinin ardından ilgili kurumlardan görüş istendiğine işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Alaçam Belediyemize de bu kapsamda görüş soruldu. Bildiğiniz üzere bu bölgede turizme yönelik çalışmalarımız mevcut. Yakın zamanda yaklaşık 220 bin metrekarelik bir alanı orman parkı ilan ettik. Görüşümüzde de bu bölgenin bir turizm alanı olduğunu, Alaçam'ın doğasının ve yaylalarının turizm amacıyla değerlendirilebileceğini, belediye olarak da bu bölgede turizme yönelik çalışmalar yapılacağını belirterek olumsuz görüş bildirdik. Bu bölgemiz hem turizm hem de tarih açısından önemli bir yere sahip. Daha önce belirttiğimiz gibi, 5. ve 6. yüzyıldan bu yana yerleşim yeri olarak kullanılmış bir bölge. Böylesine tarihi bir alanın, bundan sonra da turizm bölgesi olarak değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara bu şekilde aktarılması Alaçam ilçesi olarak ortak fikrimizdir."

İlçedeki siyasi parti ilçe başkanları ve oda başkanlarının da bu bölgenin, Kızlan bölgesinin Alaçam Belediyesi mesire alanında olduğu gibi turizme katkı sağlayacağı görüşünde olduklarını aktaran Özdemir, "Bizler de bu konuda hep birlikte görüş birliğine varmış olduk. Bölgenin gelişen turizm potansiyelini daha iyi değerlendirmek, bu bölgeyi gelecek kuşaklara turizm anlamında aktarabilmek için Alaçam Belediyesi olarak bu görüş yazısına olumsuz dönüş yaptık.

Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Çünkü biz açıklama yapmadığımızda, dışarıda, gerçeği yansıtmayan haberler dolaşıma giriyor. Siz merak etmeyin, biz her zaman Alaçam için en doğrusunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Aydoğdu, Muhtarlar Derneği Başkanı Kaya Asan ve Alaçam Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Alaaddin Divan katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaçam'da Dürtmen Dağı Turizm İçin Korunacak - Son Dakika

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