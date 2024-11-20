Aladağlar'da kaybolan dağcılar için arama devam ediyor - Son Dakika
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Aladağlar'da kaybolan dağcılar için arama devam ediyor

Aladağlar\'da kaybolan dağcılar için arama devam ediyor

Niğde'deki Aladağlar'da kaybolan Belaruslu iki kız kardeş için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

20.11.2024 10:16
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı.

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aladağlar'da kaybolan dağcılar için arama devam ediyor - Son Dakika

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