Alakır Vadisi'nde Maden ÇED Süreci İptal Edildi - Son Dakika
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Alakır Vadisi'nde Maden ÇED Süreci İptal Edildi

Alakır Vadisi\'nde Maden ÇED Süreci İptal Edildi

Kumluca'daki Alakır Vadisi'nde maden ocağı projesinin ÇED süreci, ekosistem zararları nedeniyle sonlandırıldı.

19.04.2025 10:09
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde önceki yıllarda çok sayıda HES projesiyle gündeme gelen ve 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen Alakır Vadisi'nde açılmak istenen maden ocağına ilişkin ÇED süreci, 'Bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin zarar görebileceği' dikkate alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sonlandırıldı.

Antalya'da Beydağları'nın zirvesinden doğup, Kumluca'dan Akdeniz'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri ve ismini verdiği Alakır Vadisi, çok uzun yıllar HES'lerle mücadeleye konu oldu. 22 yıl önce Alakır Nehri'nin doğduğu Beydağları'nda Kuzca Mahallesi'ne yerleşen Tuğba- Birhan Günal çiftinin öncülüğünde 'Alakır Nehri Kardeşliği' adı altında birleşen doğaseverlerin mücadelesi sayesinde 2017 yılında Alakır Vadisi koruma altına alındı. O dönem Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla Alakır'da 2 HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan (Birincil)', 8 milyon 322 bin metrekarelik alan 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı (İkincil), 251 bin metrekarelik alan da 'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (Üçüncül)' ilan edildi. Bu kararlar sonrasında, nehir üzerinde planlanan 3 HES projesi yapılamaz hale geldi.

BAŞVURU SONRASI SONA ERDİ

HES'ler nedeniyle yıllarca gündemde olan Alakır Vadisi, bu kez maden ocağı ile gündeme geldi. Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi sınırları içerisinde 104,29 hektarlık sahanın 20,56 hektarlık kısmı için, 'Beyze Maden' isimli firma tarafından yılda 150 bin ton kapasiteli 4'üncü Grup Mangan Ocağı projesi için ÇED sürecine ilişkin başvuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmanın başvurusuna ilişkin ÇED sürecini sona erdirdi.

KURUMLARDAN OLUMSUZ GÖRÜŞ

Kararın sevinçle karşılandığı Alakır Nehri Kardeşliği'nden şu açıklama yapıldı: "Halkın ve kurumların duyarlılığı sayesinde Alakır Vadisi bir felaketten kurtuldu. Açılmak istenilen maden ocağı ile ilgili; Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 'Ormanlık alanın korunması ve su kaynaklarına olası etkileri', Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün; 'Maden faaliyetinin su kaynakları üzerindeki olası olumsuz etkileri', Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün de 'Bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin zarar görebileceği' yönünde olumsuz görüş bildirmesiyle, şirketin ÇED süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı."

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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Kumluca, Antalya, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alakır Vadisi'nde Maden ÇED Süreci İptal Edildi - Son Dakika

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