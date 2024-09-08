Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Gladbeck Elma Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Gladbeck Elma Festivali'ne katıldı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Gladbeck Elma Festivali\'ne katıldı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Almanya'daki kardeş şehir Gladbeck'te düzenlenen Elma Festivali'ne katıldı. Başkan Özçelik, uluslararası ilişkileri en yüksek seviyeye taşımak ve karşılıklı fayda sağlayacak projeler geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

08.09.2024 17:27  Güncelleme: 18:38
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(ANTALYA)- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Almanya'daki kardeş şehir Gladbeck'te düzenlenen Elma Festivali'ne katıldı. Başkan Özçelik, uluslararası ilişkileri en yüksek seviyeye taşımak ve karşılıklı fayda sağlayacak projeler geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde, 1946 yılından beri düzenlenen Elma Festivali, bu yıl 35. kez büyük bir coşkuyla kutlandı. Festivale katılan şehirler arasında Alanya da yer aldı. Festivalde ilçeyi, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ile Dış İlişkiler ve Turizm Sorumlusu Özge Kıldırgıcı temsil etti. Etkinlikler kapsamında Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festivale katılan Gladbeck - Alanya Dostluk Derneği standını ziyaret etti. Festival alanını Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ile birlikte gezen Başkan Özçelik, Gladbeck'te yaşayan Alanyalılarla sohbet etti.

"Tüm kardeş şehirlerimizle ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz"

Kardeş şehir ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Özçelik, "Bu yıl itibariyle kardeş şehirlerimizle ilişkilerimizi daha aktif hale getiriyoruz. Bugün burada Gladbeck'teyiz ve diğer ekiplerimiz ise Litvanya'da temaslarda bulunuyor. Önümüzdeki hafta Polonya'da olacağız. Amacımız, bu ilişkileri en yüksek seviyeye taşımak ve karşılıklı fayda sağlayacak projeler geliştirmektir. Gelecek yıl gerçekleştirilecek Elma Festivali'ne Alanya Belediyesi olarak daha kapsamlı katılmak istiyoruz. Kardeş şehirlerimizde Alanya ve Türk kültürünü tanıtmak, Alanya'mızın turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Pandemi ve siyasi gelişmeler nedeniyle zayıflayan kardeş şehir ilişkilerimizi yeniden canlandıracağız. Alanya'mızın Avrupa genelinde 20'den fazla kardeş şehri var. Tüm kardeş şehirlerimizle ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Kardeş şehirler bir araya geldi

Gladbeck Belediye Başkanı Bettina Weist, festival kapsamında, Gladbeck-Marcq en Barœul kardeş şehirlerinin 60'ncı yılı onuruna resepsiyon düzenledi. Gladbeck Belediyesi'nde gerçekleştirilen organizasyona; Alanya, Schwechat, Enfield, Marcq en Barœul, Wodzislaw Slaski şehirlerinin Belediye Başkan ve temsilcileri katıldı. Elma Festivali'ne katılan tüm kardeş şehir belediye başkanlarına ve temsilcilerine teşekkür eden Weist, "Her yıl farklı ulusların bir araya geldiği, şehir dostlukları ve çalışma düzeyinde nasıl etkileşimde bulunduğumuz, birbirimizden nasıl öğrendiğimiz ve faydalandığımız güzel bir manzara. Saygı ve hoşgörü temel değerlerdir. Bu değerler, şehirler arası dostluklarımızın da temelini oluşturur. Farklılıkların nasıl tamamlayıcı olabileceğini, çeşitliliğin nasıl bir zenginlik haline gelebileceğini her zaman gösteriyoruz. Bu yılki yoğun çalışma görüşmeleri, daha fazla ortak proje için birçok fikir ve öneri ile çıktığımızı gösterdi. İnsanları bir araya getiren projeler oldu. Küçük ölçekte halklar arasında iletişim inşa ediyoruz ve şehirler arası dostluklarımızla Avrupa'da iyi bir şekilde birlikte yaşamaya katkıda bulunuyoruz. Barış ve hoşgörü için örnek bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

"Yeni projeler geliştirmek amacındayız"

Organizasyonda, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de konuşma yaptı. Kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkat çeken Başkan Özçelik, şunları kaydetti:

"Kardeş şehir ilişkileri, farklı kültürlerin bir araya gelerek dostluk ve iş birliği içinde olmalarını sağlayan önemli bir köprüdür. Farklı coğrafyalardan insanların birbirini anlaması ve ortak paydada buluşması, iki ülke arasındaki ilişkiler için büyük önem taşımaktadır. Bu ilişkiler sayesinde ekonomik, sosyal ve turistik alanlarda da iş birlikleri gerçekleştirilmektedir. Alanya Belediyesi olarak, kardeş şehir ilişkimizi daha da güçlendirmek ve yeni projeler geliştirmek amacındayız. Bu projelerle hem kendi şehrimizin hem de kardeş şehrimizin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kardeşlik duygusunu pekiştiren bu çalışmaların her iki taraf için de büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Gelecekte daha fazla ortak etkinlik düzenleyerek yeni bilgi ve deneyimler paylaşıp, dostluğumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Gladbeck, ilk kardeş şehrimiz olması sebebiyle Alanya için önemli bir kent. Birçok ortak etkinlik ve proje paylaşımı yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Elma Kraliçemize Alanya'da çift kişilik tatil hediye ediyoruz. Ne mutlu ki geçtiğimiz yıl 30. yılımızı tamamladık. Bu ilişkinin uzun yıllar boyu gelişerek devam etmesini diliyorum. Alanya Belediyesi'nin ilk kardeş şehri olma özelliğini taşıyan bu güzel kentle ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimize inancım tamdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Gladbeck Elma Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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