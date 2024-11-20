Alanya Belediyesi, İskele Çay Bahçesi\'ni Hizmete Açtı

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin vatandaşların bütçelerini zorlamadan yararlanabileceği bir sosyal alanı ilçeye kazandırmak üzere hayata geçirdiği projesi İskele Çay Bahçesi hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Osman Tarık Özçelik, "Göreve başladığımız günden bu yana halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz" dedi. Başkan Özçelik bir de müjde vererek, İskele'nin ilerleyen günlerde halka açılacağını söyledi.

Alanya Belediyesi'nin tamamen yenilediği ve vatandaşların kullanımına kazandırdığı Alanya Belediyesi Sosyal Tesisleri İskele Çay Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, oda, dernek ve STK Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın açılış duasıyla başladı. Daha sonra protokol üyeleri kırmızı kurdeleyi kesti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Özçelik, alanı dolduran vatandaşlara seslenerek, yeni tesisin ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Özçelik, konuşmasında şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde verdiğimiz sözlerden bir tanesini yerine getirmenin gururunu ve keyfini yaşıyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana, siz değerli halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Alanya'mızı daha yaşanılabilir, daha modern ve daha temiz bir şehir haline getirmek için hep beraber, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu projemiz, yalnızca bir halk kafe açma projesinden ibaret değil. Kentimize ve sosyal hayata bir değer katmak istedik. Söz verdiğimiz gibi bunu yaparak bugün hizmete alıyoruz. Halkımızın bir araya geleceği, sohbet edeceği huzurlu bir ortam sağlamayı hedefledik. Çay bahçemizi, çocuklarımızın neşeyle oynayacağı, gençlerimizin sosyalleşeceği, büyüklerimizin keyifle sohbet edeceği bir ortam haline getirdik. Ekonomik, hijyenik ve kaliteli hizmet anlayışıyla, Alanya'mıza yakışır bir alan olarak tasarladık. Biliyoruz ki şehirleri güçlü kılan yalnızca binaları değil, o şehri birlikte inşa eden insanların mutluluğu, refahı ve keyifli zaman geçirmesidir."

"Bu Halk Kafe'de Halk Kart uygulamamızı, 1 Ocak itibarıyla devreye alacağız"

İskele Çay Bahçesi'nin yeni kurulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vereceğini belirten Başkan Özçelik, şöyle devam etti:

"Bu mekan 300 metrekaresi kapalı, bin metrekaresi açık alan olarak tasarlanmıştır. Aynı anda 500 vatandaşımıza hizmet verebilecek kapasitededir. Henüz işlemi bitmemiş olan, daha önce hepimizin bildiği çarpışan arabaların bulunduğu bölüme de imalatımız yakın zamanda başlayacaktır. Burayı da çocuk parkı ve oturma alanı haline getireceğiz. Burayı da tesisimize ilave ettiğimizde, hizmet edeceğimiz kişi sayısı yaklaşık 750'ye ulaşacaktır. Seçim döneminde bir söz vermiştik: Halk Kart uygulamasını başlatarak, ikametgahı Alanya'da olan vatandaşlarımıza, Alanya'da yaşamanın keyfinin yanında bunun avantajını da sunacağız demiştik. Bu Halk Kafe'de Halk Kart uygulamamızı, 1 Ocak itibarıyla devreye alacağız. 1 Ocak'a kadar fiyatlarımız Halk Kart fiyatları olup, 1 Ocak'tan itibaren kartıyla gelen vatandaşlarımız bu fiyatlarla hizmet almaya, ürün almaya ve bu mekanın keyfini çıkarmaya devam edecek. Belediye'mizin mobil uygulaması üzerinden kayıt yapılacak ve tesislerimizden halkımız yararlanabilecek.

"Alanya'mıza yakışır bir sosyal alan oluşturmanın gururunu yaşıyoruz"

Alanya'mız hepimizin bildiği üzere üniversite şehri haline geldi ve biz üniversite öğrencilerimizi de unutmadık. Onlara başka şehirlerde ikametgah şartı getiriliyor ancak biz, üniversite öğrencilerimizin de Alanya'ya olan katkısını bildiğimiz için ikametgahları Alanya'daymış gibi muamele yaparak, onların da bu tesislerden uygun fiyatlarla yararlanmasını sağlıyoruz. Bu indirimlerden yararlanacaklar. Belediye olarak, kent kimliğimizi yansıtan bu özel mekanı, modern bir yaklaşımla sizlere sunarken, Alanya'mıza yakışır bir sosyal alan oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi her zaman motive eden sevgili hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Buranın keyfini hep birlikte çıkarmayı diliyorum. Belediye Başkan Adayı olurken, seçim çalışmaları sırasında hedeflerimden birisini şöyle ifade etmiştim: 'Biz, zaman içinde Alanya'daki asık suratların tamamını gidereceğiz.' Bu projemizle birlikte gülmeye başladık.

"Alanya'nın eski çay bahçesi mekanının keyfini hep birlikte çıkaralım"

Geçmişte Alanya'nın bildiği, geçmişte Alanyalıların keyifle dolaştığı mekanları tekrar halkımıza kazandırmak üzere çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de belirli günlerde belirli şartları sağlamak kaydıyla, önümüzdeki günlerde Alanya İskelesi'ni sizlere açacağız. Resmi kurumlarla görüşmelerimiz tamamlandı ve gerekli izinleri aldık. Bu izinlerde bize katkısı ve faydası olan kurumların hepsine teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam Bey'e de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde, uygun olduğu ve prosedürlerin tamamlandığı bir gün, İskele'nin keyfini çıkarmanız için sizi davet edeceğiz. Bununla birlikte artık İskelemiz Alanya halkına açık olacaktır. Alanya'nın eski çay bahçesi mekanının keyfini hep birlikte çıkaralım. Hepinize teşekkür ederim."

Vatandaşlar ise böyle bir tesisi Alanya'ya kazandırdığı için Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür ettiler. Açılışa özel çay ve limonata ücretsiz olarak ikram edildi.