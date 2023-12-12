Alanya\'da 5 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında "hırsızlık", "kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme", "hakaret", "bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, kullanma", "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından arananların bulunduğu, 3 ile 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan S.K.C, C.P, K.K, T.T. ve B.B. farklı adreslerde gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ve narkotik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.