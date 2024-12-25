Alanya\'da 700 Gram Eroin Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çantasında 700 gram eroin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında otogarda durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin çantasında yapılan aramada 700 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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