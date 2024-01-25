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Alanya'da Elektrikli Motosiklet Alev Aldı - Son Dakika
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Alanya'da Elektrikli Motosiklet Alev Aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi. İncekum Mahallesi'nde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, alev aldı. Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosikletin yanması ve ekiplerin müdahalesi cep telefonuyla kaydedildi.

Alanya\'da Elektrikli Motosiklet Alev Aldı
25.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İncekum Mahallesi'nde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, alev aldı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Motosikletin yanması ve ekiplerin müdahalesi cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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