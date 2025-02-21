Alanya'da 'Helvanın Serüveni' Projesi Tanıtıldı

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(ANTALYA) - Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle, Alanya'da "Helvanın Serüveni" projesi için Öksüz helvasının çekimi yapıldı. Öksüz helvası, yakında "Helvanın Serüveni" kitabındaki yerini alacak.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün öncülüğünde hayata geçirilen "Helvanın Serüveni" yemek kitabı projesi, Türk mutfağının derin kültürünü ve eşsiz lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle, Alanya'nın önemli yerel tatlarından olan Öksüz helvasının çekimi gerçekleştirildi.

Kitap projesiyle, Öksüz helvası gibi geleneksel lezzetlerin yalnızca bir tat olarak değil, bir kültürün taşıyıcısı olarak da kayda geçmesi sağlanıyor. Projeyle, unutulmaya yüz tutan yemeklerin yeniden hatırlatılması ve bu tatların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilerek yerel halktan kadınların tarifi uygulaması ve hikaye anlatımıyla kayıt altına alınan Öksüz helvası, yakında "Helvanın Serüveni" kitabında yerini alıp, bir kültür değeri olacak.