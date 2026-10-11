Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu - Son Dakika
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Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu

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Alanya\'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, 51 yaşındaki Timuçin Çilkin, 47 yaşındaki kız kardeşi Ayçin Çilkin'i balkondan aşağı attıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Timuçin Çilkin hayatını kaybederken, yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, 51 yaşındaki Timuçin Çilkin, kavga ettiği 47 yaşındaki kız kardeşi Ayçin Çilkin'i balkondan attıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Timuçin Çilkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 13.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Aynı evde bulunan Timuçin Çilkin ile kız kardeşi Ayçin Çilkin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Çilkin'in, iddiaya göre kız kardeşini iterek balkondan aşağı attığı öne sürüldü. Ardından evde bulunan tabancayla başına ateş ettiği belirtildi.

Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan düşen Ayçin Çilkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evde ağır yaralı halde bulunan Timuçin Çilkin'e ulaşmak için itfaiye ekipleri sepetli araçla balkona girdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen Timuçin Çilkin, burada yaşamını yitirdi.

Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu

KIZ KARDEŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayda yaralanan Ayçin Çilkin'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu
Kaynak: DHA
3. SayfaAntalyaOlaylarAlanyaGüncelKavgaSon Dakika

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