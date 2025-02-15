Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti" suçundan 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.E. ile "yasa dışı bahis" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.M.H'yi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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