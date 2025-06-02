Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Payallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan A.D. (46), iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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