Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Payallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan M.S, iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da İnşaat İşçisi Iskeleden Düştü - Son Dakika
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