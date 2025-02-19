Alanya'da İnşaat İşçisi Iskeleden Düştü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Payallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan M.S, iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.