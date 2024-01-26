Alanya\'da kapalı restoranda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kapalı bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay, saat 09.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında, uzun süredir kapalı olan restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangında restoran kullanılamaz hale geldi, binada hasar oluştu. Polis ekipleri kapalı restoranda kaldığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)