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Alanya'da kapalı restoranda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Alanya'da kapalı restoranda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan kapalı restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak restoran kullanılamaz hale geldi ve binada hasar oluştu. Polis ekipleri, yangınla ilgili olarak şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

26.01.2024 - 13:30,
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kapalı bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay, saat 09.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında, uzun süredir kapalı olan restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangında restoran kullanılamaz hale geldi, binada hasar oluştu. Polis ekipleri kapalı restoranda kaldığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

Alanya\'da kapalı restoranda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kaynak: DHA
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