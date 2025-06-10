Alanya\'da pansiyonda ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 55 yaşındaki kişi, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.
Saray Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan Nail Yılmaz'ın (55) uzun süre odasından çıkmaması üzerine odaya giren personel, Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken gördü.
Personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
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