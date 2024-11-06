Alanya\'da Paramotor Düştü

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormana paramotor olduğu değerlendirilen hava aracının düştüğü bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paramotor olduğu değerlendirilen aracın düştüğü bölgede yangın çıktığı da belirtildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.