Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Alanya ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde hareket halindeki S.B. (33) yönetimindekihafif ticari araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü S.B. ise ifade işlemleri için jandarma ekiplerince karakola götürüldü. Çakmak'ın cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.