Alanya'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı

Alanya\'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti ve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.05.2024 17:25
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mayıs'ta Güllerpınarı Mahallesi'nde önce S.Y.'yi, ardından bir kaç sokak ileride D.A.'yı silahla vurarak yaralayan ve olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettikleri şüpheli H.C.Y. (19) ile yardım ettikleri belirlenen E.O. (21) ve A.Z.'yi (22) eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 2 adet fişek ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.C.Y. tutuklandı, E.O. ile A.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Mayıs'ta Güllerpınarı Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde S.Y. ile bir kaç sokak ileride D.A. silahla vurulmuş, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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