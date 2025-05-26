Alanya\'da Yangın Çıkan Takside Hasar

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan takside hasar oluştu.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 H 0845 plakalı taksi, Dinek Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, taksi kullanılamaz hale geldi.