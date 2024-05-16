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Alaplı'da uyuz paniği

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde 400 nüfuslu Mollabey köyüne bırakılan sokak köpeklerin bulunması nedeniyle vatandaşlar çocuklarını uyuz köpeklerden hastalık kapma korkusu yaşıyor.

Mollabey Köyü köy halkı, yetkili mercilere müracaat etmelerine rağmen bir sonuca ulaşamadıklarını söylediler. 400 nüfuslu Mollabey köyü sakinleri, çocuklarının uyuz hastalığı bulaşması korkusu ile yaşadıklarını ifade ettiler. Sokak köpeklerinin gerekli ilaçlamaları ise İstanbul'dan köyüne gelen iki gönüllü hayvan severin aracılığıyla devam ediyor.

Aşılamalara katkı sağlayan Berrin Duman, besledikleri köpeklerin uyuz hastalığına yakalanıp acı çektiğini görünce duygulandı. Yüzlerce köpeğin uyuz hastalığına yakalandığını gören hayvan sever Berrin Duman, Alaplı Kaymakamlığı'nın acilen çare bulmasını istedi. Uyuz köpeklerin hem çevrelerindeki hayvanlara, hem insanlara bu hastalığı bulaştırabileceğini söyleyen Berrin Duman, "Buradaki köpeklerin çok acil tıbbi müdahale ihtiyaçları var, hepsi uyuz olmuş vaziyetteler. Çevredeki birçok köpekler burada terk edilmiş. Halk ve hepsi tehlikeli durumunda şu anda, çünkü uyuz, köpeklerin yüzde 80'ine bulaşmış vaziyette. Ben kendi imkanlarımla ilaç alıp getirdim, fakat hepsine yetmedi. Buradaki yetkili kurumlara sesleniyorum. Lütfen acil tıbbi müdahale lazım bu hayvanlar için, Zonguldak Valiliği'ne sesleniyorum, hem insanların güvenliği hem hayvanların güvenliği için acil tedbir alalım, yoksa uyuz çoğalıp insanlara bulaşacak yoksa buralar karantinaya alınabilir" dedi.

"Her yıl buraya sayısız köpek geliyor"

Alaplı Mollabey Köyü azası Ertan Civan ise sokak hayvanlarının çokluğundan vatandaşların rahatsızlık duyduğunu belirterek, ilçe halkının çocuklarını okula götürürken tedirginlik yaşadığını söyledi. Cıvan, "Köpeklerle ile ilgili çok büyük sıkıntılarımız var, dışarıdan mama ve yemek getiriyorlar sağ olsunlar fakat köpeklerde şu an hastalık konusu var. Bir diğer konusu ise bunların köpek pislikleri; kapımızın önlerini pisliyorlar. Köyümüz 400 nüfuslu olup 60 işyeri esnafımız var, rahat olarak 200 köpek var, belki daha fazla olabilir diyebiliriz" diye konuştu.

Genelde şehir merkezindeki başı boş, hastalıklı köpeklerin köylere terk edildiğini söyleyen Köy azası Recep Yılmazer "Köpeklerden dolayı aileler çocuklarını buraya parka gönderemiyor, yine okulumuzda bulunan parka çocuklar gidemiyor. aşısı olmayan, uyuz olan köpekler buralara bırakılıyor. Sadece çocuklarımız değil biz bile çekiniyoruz yolda yürümeye. Mollabey Köyümüz 25 köye hitap ettiğinden köpekler bu şekilde çoğalmaya başlarsa, burası karantinaya alınabilir" diye belirterek yetkililerden yardım istedi.