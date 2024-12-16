Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Ç. (51) yönetimindeki 06 MPZ 46 plakalı otomobil, Borsa Kavşağında, B.A'nın kullandığı (23) 45 KA 4844 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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