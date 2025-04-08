Albanese: Filistinlilere Yönelik Şiddet Sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail devletinin, durdurulmadığı takdirde Filistinlilere yönelik şiddetini sürdüreceğini, Filistin halkını kurtarmak için çok fazla zaman kalmadığını ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Pantin kentinde, 5-6 Nisan tarihlerinde Filistin'i konu alan iki günlük etkinlik düzenlendi.

Gazze'de soykırım, etnik temizlik, Filistin'de sömürgecilik ve sömürge altında uygulanan şiddet gibi konuların farklı oturumlarda ele alındığı etkinliğe, Albanese de katıldı.

Francesca Albanese, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM nezdindeki görevine son vermek isteyen İsrail yanlısı gruplara fazla önem verilmemesi gerektiğini belirterek "Bu, onların işi. Bunun için ücret alıyorlar." dedi.

İsrail'in, Hamas ile ateşkes başladıktan sonra, Gazze'de ocak ayında da ateşkesi ihlal ederek 100'e yakın kişiyi öldürdüğünü anımsatan Albanese, Tel Aviv hükümetinin yeniden ateşkesi ihlal etmesinin, kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.

"İsrail devleti durdurulmazsa Filistinlilere yönelik şiddetini sürdüreceğini düşünüyorum"

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, birçok sebepten İsrail'in durmaya niyeti olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çünkü (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Filistinlilere karşı savaşı durdurduğunda adaletin hedefi olacak. Dikkatinizden kaçmamıştır, Netanyahu Gazze halkına karşı yeni bir saldırı emri verdikten bir gün sonra mahkemeye çıkacaktı. O zaman soru şu; bir bağ var mıydı? Belki."

İsrail yargısına yönelik fazla ümidi kalmadığını ifade eden Albanese, İsrail dışında Netanyahu'ya kırmızı halı serilmesini ve ağırlanmasını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Albanese, "İsrail devleti durdurulmazsa Filistinlilere yönelik şiddetini sürdüreceğini düşünüyorum." diyerek İsrail hükümetinin "ideolojik sömürgecilerden" oluşan kesiminin Gazze'yi ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmek istediğini dile getirdi.

"Filistinlileri kurtarmak için çok fazla zamanımız kalmadı." diyen Francesca Albanese, Gazze'de insanlığın bir yenilgisini gördüğünü ifade etti.

Uluslararası hukuk bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor; işgale son vermek, soykırıma son vermek"

Tel Aviv yetkililerinin, Avrupa'nın zayıf olduğu ve ABD'nin agresif davrandığı bu tarihi dönemi, Filistin'de ve Orta Doğu'da toprak gasbetmeye devam etmek için bir fırsat olarak değerlendirdiğini aktaran Albanese, " Lübnan'a, Suriye'ye yönelik saldırılar sürüyor. İsrail'in burada duracağını düşünmek delilik olur." diye konuştu.

Albanese, İsrail'i durdurmanın uluslararası hukuk çerçevesinde mümkün olduğunu vurgulayarak "Uluslararası hukuk bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor; işgale son vermek, soykırıma son vermek, apartheida son vermek. Ancak bunun için gereken bir diğer temel araç devletlerin iradesi ve bu mevcut değil." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki etnik temizlik planının tamamlanması için Gazze'deki soykırımın hızlandığı bir süreçten geçildiğini belirten Francesca Albanese, "İsrail'in, Yahudi halkının egemenliğini kurmak amacıyla Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar olan toprakları istediği apaçık ortada; bunu dile getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Avrupalı Yahudilerin yaklaşık bir asır önce bu kıtada kendilerini güvende hissetmediklerine hatırlatarak Avrupalıların o dönemdeki Yahudi karşıtlığının bedelini Filistinlilerin ödemeye devam ettiğini söyledi.