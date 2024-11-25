Alev Özas'ın 'Dev İstanbul' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Alev Özas'ın 'Dev İstanbul' Sergisi Açıldı

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Ressam Alev Özas'ın Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel olarak yaptığı 50 metre uzunluğundaki 'Dev İstanbul' sergisinin açılışı Kadıköy'de gerçekleştirildi. Eser, dünyanın en büyük yağlıboya eseri olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterildi.

25.11.2024 11:55  Güncelleme: 12:00
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(İSTANBUL)- Ressam Alev Özas'ın Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel çizdiği 50 metre uzunluğunda ve 3 metre boyundaki "Dev İstanbul" sergisinin açılışı Alan Kadıköy'de yapıldı. Eser, dünyanın en büyük yağlıboya eseri olma özelliğini taşıyor.

Ressam Alev Özas'ın geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 101'inci yılı için yaptığı "Dev İstanbul" eserinin sergi açılışı, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'de yapıldı. Açılışa Belediye Başkanı Mesut Kösedağı eşi Nihal Kösedağı ile birlikte katıldı. İlk kez Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'de sergilenen "Dev İstanbul" eserinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "İstanbul'un 50 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde silüetini, yaklaşık 100 günde Alev hanım bizlere kazandırdı. Biz de kültür ve sanatın başkenti olarak dedik ki; Bu eseri Kadıköy'de sergilemekten mutluluk duyarız, onur duyarız. 8 Aralık'a kadar Alan Kadıköy'de bu güzel silüeti ve diğer eserleri lütfen görünüz" dedi.

Ressam Alev Özas da "Bu resim aslında Cumhuriyetimizin 100. Yılı için yapılmış bir eser. Geçen sene 2023 imzalı. Atamıza bir armağan olsun demiştim. Bir kadın ressam olarak 50 metrelik İstanbul panoramik eserini bitirdim" diye konuştu.

Eser, Guinnes Rekorlar Kitabı'na aday

"Dev İstanbul" sergisi, 8 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. 3 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğundaki tablo, dünyanın en büyük yağlıboya eseri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı'na "100 günde tek parça tuval üzerine dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi" kategorisinde yapıtın aday ve rekor tescili için süreç devam ediyor.

Alev Özas\'ın \'Dev İstanbul\' Sergisi Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alev Özas'ın 'Dev İstanbul' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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