Alevi Vakıfları'ndan Suriye İçin Talep - Son Dakika
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Alevi Vakıfları'ndan Suriye İçin Talep

Alevi Vakıfları\'ndan Suriye İçin Talep

Alevi Vakıfları Federasyonu, Suriye'deki Arap Alevilerin taleplerini siyasi partilere sundu.

11.03.2025 19:19
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(ANKARA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile görüştüklerini belirterek, Suriye'de yaşayan Arap Alevilerinin beklenti ve taleplerini siyasi partilerle paylaştıklarını belirtti. Doğan, "Türkiye bölgede halk tarafından güvenilen tek yabancı güç olduğu için, Türkiye'nin varlığının bölgede daha fazla hissedilmesini sağlayacak girişimler, barış ve huzurun kısa sürede sağlanmasında bir faktör olarak düşünülebilir" dedi.

"Taleplerimizi AK Parti, MHP ve CHP'ye sunduk"

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Suriye'de Arap Alevilerine yönelik saldırılara ilişkin Suriye ve Türkiye'de yaşayan Alevi kaanat önderleriyle görüşerek talep ve beklentilerini rapor haline getirdiklerini, bu raporu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile yaptıkları görüşmede yazılı olarak sunduklarını belirtti.

"Aleviler Suriye Ulusal Diyalog Konferansında temsil edilmiyor"

Doğan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Herhangi bir uluslararası gücün Suriye'ye müdahalesine karşı olduklarını, kendilerini Suriye'nin parçası olarak gördüklerini, eski rejim kalıntıları ile Suriye Alevilerinin de sorunlar yaşadığını, fakat Ulusal Diyalog Konferansı'nda temsil edilmediklerini ve devlet dairelerinden toplu işten çıkarmalar nedeniyle açlıkla mücadele ettiklerini ifade ediyorlar" dedi. Doğan, talepleri ve beklentileri şöyle sıraladı:

"Sivillere yönelik katliam ve saldırılar derhal durdurulmalı"

"Sivillere yönelik katliam ve saldırıların derhal durdurulması, bunların bir daha tekrarlanmamasının garanti altına alınması, insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerinin sağlanması ve öldürülenlerin cenazelerinin onurlu şekilde defnedilmesine izin verilmesini talep ediyorlar. Alevi köylerine saldıran silahlı grupların geri çekilmesi ve sivillere zarar verdiği tespit edilen kişilerin şeffaf ve adil şekilde yargılanacaklarının garanti edilmesi. Alevi bölgelerinde yerel halkın güvenlik birimleriyle işbirliği yaparak kırsal ve kentsel bölgelerde barış ve güvenliği sağlamada koordineli şekilde yer almasının sağlanması. Suçluların adil ve şeffaf yöntemle tespit edilip yargılanmasını garanti altına alacak, içinde Alevi temsilcilerin de olacağı bağımsız bir uluslararası soruşturma komitesinin kurulması ve çalışmalarını bağımsız şekilde yapmasının sağlanması.

"Listede yer almayan herkesin can güvenliğini garanti altına alınmalı"

Uluslararası insani yardım kuruluşlarının tıbbi ve gıda yardımlarının sahil bölgelerine ulaştırmalarının sağlanması. Mağdurların ailelerine maddi ve manevi tazminat ödenmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvence verilmesi. Hem Suriye içinde hem yurt dışında yaşayan Suriyelileri kapsayacak şekilde, mezhep düşmanlığı ifade eden söylemleri suç sayan bir yasanın çıkarılması. Adalet önüne çıkarılması gereken eski rejime mensup subay ve askerlerin yer aldığı arananlar listelerinin yayımlanması. Bu kişilerin yasalara ve uluslararası hukuka uygun şekilde tutuklanarak yargılanması. Listede yer almayan herkesin can güvenliğini garanti altına alınması, keyfi olarak ve yargısız tutuklanan herkesin acilen serbest bırakılması. Güvenlik operasyonlarının bağımsız medya kuruluşları ve uluslararası haber ajanslarının savaş muhabirleri tarafından takip edilebilmesi için gerekli tüm koşulların sağlanması ve böylece yerel ve uluslararası kamuoyuna gerçeklerin şeffaf şekilde aktarılması. Yeni yönetime bağlı oldukları iddiasıyla hareket eden, aynı resmi kıyafetleri giyen, aynı araçları kullanan grup ve kişilerin engellenerek yargılanması. Yeni Şam yönetiminin toplumsal barışı güçlendirmek için resmi söylemlerinde bütün etnik, mezhebi ve dini grupları anarak, hepsinin vatandaş ve eşit haklara sahip olduklarının vurgulanması.

"Türkiye'nin varlığının bölgede daha fazla hissedilmesini sağlanmalı"

Yeni yönetimin iktidarı devralmasının ardından oluşan ve yeni saldırıları da cesaretlendiren cezasızlık algısının kırılmasına yönelik somut ve ikna edici çalışmalar yapılması. Yeni Şam yönetiminin Lazkiye ve Tartus başta olmak üzere, sahil şeridinde Alevi kökenli eski askerlerle işbirliği yaparak bölgenin korunması için ortak hareket edilmesi bölge insanlarının güvenlik duygusunu güçlendirecek ve yeni yönetimle işbirliği arzusunu destekleyecektir. Bölgede neredeyse açlık tehlikesi oluşturacak noktaya ulaşan işsizliği gideren önlemlerin süratle hayata geçirilmesi. Türkiye bölgede halk tarafından güvenilen tek yabancı güç olduğu için, Türkiye'nin varlığının bölgede daha fazla hissedilmesini sağlayacak girişimler, barış ve huzurun kısa sürede sağlanmasında bir faktör olarak düşünülebilir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yaşar Yıldırım, İnsan Hakları, Özgür Özel, Politika, AK Parti, Türkiye, Suriye, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevi Vakıfları'ndan Suriye İçin Talep - Son Dakika

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