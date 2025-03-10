Ali Babacan: "Alevi Sivilleri Hedef Alan Eylemler Kabul Edilemez"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Lazkiye bölgesinde artan gerilim ve şiddet, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada yaşama irade ve çabasına zarar vermektedir. Bölgede özellikle Alevi sivilleri hedef alan eylemler kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Suriye'de son günlerde artan şiddet ile ilgili X hesabından açıklama yapan Babacan "Suriye halkının eşit vatandaşlık temelinde barış ve refah içinde birlikte yaşama iradesini sekteye uğratacak her türlü teşebbüs ve faaliyetin karşısındayım" dedi.

Babacan, şunları kaydetti:

"Lazkiye bölgesinde artan gerilim ve şiddet, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada yaşama irade ve çabasına zarar vermektedir. Bölgede özellikle Alevi sivilleri hedef alan eylemler kabul edilemez. Suriye'nin ve dolayısıyla bölgemizin istikrarını bozacak bu saldırıları kınıyorum. 10 seneyi aşan kanlı bir iç savaşın ardından, Suriye'deki silahlı grupların ve eski rejim kalıntılarının bertaraf edilmesi sürecinin, intikamcı hislerle değil, insan haklarına saygılı ve hukuk sınırları dahilinde yürütülmesi Suriye'nin geleceği açısından elzemdir. Geçiş Hükümeti'nin Suriye topraklarının tamamında istikrarı sağlayıcı adımlarına destek verilirken, Suriye'deki tüm grupların endişelerini gidermek ve yeni düzenin tesisinde eşit vatandaş olarak hak ettikleri yeri almalarını sağlamak için gayret göstermek de gerekmektedir."

"Artık yorgun bir iktidar var"

Öte yandan, Ali Babacan, Sakarya'da partililer, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kalabalık bir grupla iftar yaptı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok uzun süredir görevde olmasının hem evrensel yönetim ilkeleri hem de AK parti kuruluş tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi. AK Parti'de "metal yorgunluk" denilerek çok kişinin değiştiğini, değişmeyen tek kişinin Erdoğan olduğunu belirten, Babacan şunları kaydetti:

" Türkiye'de artık değişme zamanı geldi. Artık yorgun bir iktidar var. Mental yorgunluk, Sayın Erdoğan'ın sık kullandığı bir ifadedir. Her ne hikmetse kadrosundaki herkeste mental yorgunluğu olur. Kuruluştaki kadro tamamen değişmiş bir kadro ama değişmeyen tek bir kişi. Bu yönetim ilkeleri ve AK Parti'nin kuruluş ilkeleri açısından doğru değil. AK Parti'nin kuruluş tüzüğünde üç dönem kuralı vardı. Fakat bu ilkeye uymadı, evrensel yönetim ilkelerine aykırı olarak devlet gücünü uzun süre kullanmanın ne kadar sakıncası var ise Türkiye'de canlı örneğini yaşıyoruz. Onun için Türkiye'de artık bir değişim zamanı geldi.

Gelenin gideni aratmaması gerekir. Yeniler gelsin ama gideni artmasın. İşte DEVA Partisi olarak o yüzden buradayız. Partimizi kurarken şunu söylemiştik, 'zaman umutsuzluk zamanı değil, zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Zaman elimizi değil bedenimizi de taşın altına koyma zamanı' demiştik. Böyle yola çıktık. Böyle 5'inci yılımızı tamamladık. Daha önümüzde uzun bir yol var, zor bir yol var ama bizdeki azim ve kararlılık olduğu sürece yol ne kadar dik yokuş olursa, ne kadar engebeli olsa da biz o yolu bu kararlılıkla ve inanmış kadrolarla aşacağız."