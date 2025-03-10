Ali Babacan: "Alevi Sivilleri Hedef Alan Eylemler Kabul Edilemez" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ali Babacan: "Alevi Sivilleri Hedef Alan Eylemler Kabul Edilemez"

Geniş Video İzle

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Lazkiye bölgesinde artan gerilim ve şiddet, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada yaşama irade ve çabasına zarar vermektedir. Bölgede özellikle Alevi sivilleri hedef alan eylemler kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

10.03.2025 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Lazkiye bölgesinde artan gerilim ve şiddet, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada yaşama irade ve çabasına zarar vermektedir. Bölgede özellikle Alevi sivilleri hedef alan eylemler kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Suriye'de son günlerde artan şiddet ile ilgili  X hesabından açıklama yapan Babacan "Suriye halkının eşit vatandaşlık temelinde barış ve refah içinde birlikte yaşama iradesini sekteye uğratacak her türlü teşebbüs ve faaliyetin karşısındayım" dedi.

Babacan, şunları kaydetti:

"Lazkiye bölgesinde artan gerilim ve şiddet, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada yaşama irade ve çabasına zarar vermektedir. Bölgede özellikle Alevi sivilleri hedef alan eylemler kabul edilemez. Suriye'nin ve dolayısıyla bölgemizin istikrarını bozacak bu saldırıları kınıyorum. 10 seneyi aşan kanlı bir iç savaşın ardından, Suriye'deki silahlı grupların ve eski rejim kalıntılarının bertaraf edilmesi sürecinin, intikamcı hislerle değil, insan haklarına saygılı ve hukuk sınırları dahilinde yürütülmesi Suriye'nin geleceği açısından elzemdir. Geçiş Hükümeti'nin Suriye topraklarının tamamında istikrarı sağlayıcı adımlarına destek verilirken, Suriye'deki tüm grupların endişelerini gidermek ve yeni düzenin tesisinde eşit vatandaş olarak hak ettikleri yeri almalarını sağlamak için gayret göstermek de gerekmektedir."

"Artık yorgun bir iktidar var"

Öte yandan, Ali Babacan, Sakarya'da partililer, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kalabalık bir grupla iftar yaptı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok uzun süredir görevde olmasının hem evrensel yönetim ilkeleri hem de AK parti kuruluş tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi. AK Parti'de "metal yorgunluk" denilerek çok kişinin değiştiğini, değişmeyen tek kişinin Erdoğan olduğunu belirten, Babacan şunları kaydetti:

" Türkiye'de artık değişme zamanı geldi. Artık yorgun bir iktidar var. Mental yorgunluk, Sayın Erdoğan'ın sık kullandığı bir ifadedir. Her ne hikmetse kadrosundaki herkeste mental yorgunluğu olur. Kuruluştaki kadro tamamen değişmiş bir kadro ama değişmeyen tek bir kişi. Bu yönetim ilkeleri ve AK Parti'nin kuruluş ilkeleri açısından doğru değil. AK Parti'nin kuruluş tüzüğünde üç dönem kuralı vardı. Fakat bu ilkeye uymadı, evrensel yönetim ilkelerine aykırı olarak devlet gücünü uzun süre kullanmanın ne kadar sakıncası var ise Türkiye'de canlı örneğini yaşıyoruz. Onun için Türkiye'de artık bir değişim zamanı geldi.

Gelenin gideni aratmaması gerekir. Yeniler gelsin ama gideni artmasın. İşte DEVA Partisi olarak o yüzden buradayız. Partimizi kurarken şunu söylemiştik, 'zaman umutsuzluk zamanı değil, zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Zaman elimizi değil bedenimizi de taşın altına koyma zamanı' demiştik. Böyle yola çıktık. Böyle 5'inci yılımızı tamamladık. Daha önümüzde uzun bir yol var, zor bir yol var ama bizdeki azim ve kararlılık olduğu sürece yol ne kadar dik yokuş olursa, ne kadar engebeli olsa da biz o yolu bu kararlılıkla ve inanmış kadrolarla aşacağız."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Deva Partisi, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Lazkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: 'Alevi Sivilleri Hedef Alan Eylemler Kabul Edilemez' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu

23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
09:53 ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
09:37 Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
09:29 Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
09:22 Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
09:12 Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
08:46 Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
08:16 Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
08:01 Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
07:44 Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 01:53:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan: "Alevi Sivilleri Hedef Alan Eylemler Kabul Edilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.