Babacan'dan Erdoğan'a 'fon krizi' listesi çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Babacan'dan Erdoğan'a 'fon krizi' listesi çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babacan\'dan Erdoğan\'a \'fon krizi\' listesi çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "fon krizi"ne adı karışanların listesini açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, sürecin şeffaf yürütülmesini ve TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Babacan, "Listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "fon krizi"ne adı karışanların listesini açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, sürecin şeffaf yürütülmesini ve TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Babacan, "Listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor" ifadesini kullandı.

MK TV'de soruları yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "fon krizi"ne adı karışanların listesini kamuoyuyla paylaşma çağrısını yineledi.

İsim listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde olduğunu belirten Babacan, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Babacan, "Liste önündeymiş, yayınlasın. 'Ucu kime dokunursa dokunsun' deyip de listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor, ben öyle anlarım. Eğer öyle değilse açıklasın. Eğer gerçekten 'kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız' diyorsa, TBMM'de araştırma komisyonunun kurulması talimatını versin. Çünkü o talimat verdiğinde yarın bu komisyon kurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanDeva PartisiAli BabacanFon kriziEkonomiGüncelSon Dakika

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Toros Dağları’nda bir haftalık mesai: Andız pekmezinin kilosu 500 liradan satışa çıktı Toros Dağları'nda bir haftalık mesai: Andız pekmezinin kilosu 500 liradan satışa çıktı
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:20:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Babacan'dan Erdoğan'a 'fon krizi' listesi çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei