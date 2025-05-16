Ali Babacan: "Erdoğan'ın Referanduma Gitmeye Cesareti Yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ali Babacan: "Erdoğan'ın Referanduma Gitmeye Cesareti Yok"

Geniş Video İzle

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği konusunda referanduma gitmeye cesaret edemeyeceğini, o yüzden milletvekili transferine yöneldiğini ileri sürerek "Erdoğan'ın bir referanduma gitme cesareti olabilir mi böyle bir ortamda? Ben zannetmem. Böyle bir ortamda referandum demek kendi iktidarını, kendi cumhurbaşkanlığını olduğu gibi riske atmak ve adeta kendi güven oyunu sormak demek" dedi.

16.05.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği konusunda referanduma gitmeye cesaret edemeyeceğini, o yüzden milletvekili transferine yöneldiğini ileri sürerek "Erdoğan'ın bir referanduma gitme cesareti olabilir mi böyle bir ortamda? Ben zannetmem. Böyle bir ortamda referandum demek kendi iktidarını, kendi cumhurbaşkanlığını olduğu gibi riske atmak ve adeta kendi güven oyunu sormak demek" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Babacan, anayasa değişikliği tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Programda, İsmail Küçükkaya ile Ali Babacan arasında konuya ilişkin yaşanan diyalog şöyle:

"Ali Babacan: "Şimdi şu anda iktidarın elinde iki tane önemli koz var. Yani milletvekillerini cezbetme konusunda. Bir, korku. İnsanları korkutabiliyorlar. Bir de insanlara ciddi teşvik verebiliyorlar. Hangisi işlerse, hangisi işe yararsa. Ama öyle çok sayıda da değil... Şimdi bu yöntemlerle bir yere varmaları mümkün değil. Çünkü şimdi anayasa değişikliği değil mi? Şimdi 360 olsa bunun ancak referandumla değişebilir. Şu anda Erdoğan'ın bir referanduma gitme cesareti olabilir mi böyle bir ortamda? Ben zannetmem. Böyle bir ortamda referandum demek kendi iktidarını, kendi cumhurbaşkanlığını olduğu gibi riske atmak ve adeta kendi güven oyunu sormak demek.

İsmail Küçükkaya: Kaybederse devam edemez.

Ali Babacan: Böyle bir ortamda, böyle bir ortamda diyelim ki referanduma gitti ve kendi gitti olmaz. Ama şunu yapabilir. Siyasi parti olarak ortaklarının sayısını çoğaltabilir.

İsmail Küçükkaya: DEM mesela geçebilir.

Ali Babacan: DEM ile ilgili ne olabilir? Açıkçası şöyle bir risk her zaman var. Sayın Erdoğan diyebilir ki; 'ya arkadaş sizin talepleriniz var değil mi? Mesela ana dili talebiniz var. Vatandaşlık anlayışıyla ilgili talepleriniz var. ya da yerel yönetimlerle ilgili talepleriniz var. ya bunlar zaten benim her zaman desteklediğim işler. Gelin anayasaya beraber çalışalım. Ama birkaç küçük önemli detay var. Orada cumhurbaşkanlığının görev süresi, sınır falan var. Onları da arkadaşlarla konuşun. Onlar ufak tefek detaylar. Onları da kaldırınız falan. Ama gelin anayasaya beraber çalışalım gibi bir teklifle gelebilir. Bu da DEM Parti için çok önemli bir sınav olur. Herkes için önemli bir sınav olur. Fakat şu var ki bunu da unutmayalım, anayasa değişiklik süreci Meclis'te her madde için gizli oylamayla olur ve her madde için çift oylamayla olur. Yani aAnayasa paketinin tamamına 'evet' tamamına 'hayır' öyle değil. Dolayısıyla gizli oy ve madde madde.."

İsmail Küçükkaya: O kadar kolay değil…

Ali Babacan: Dolayısıyla o gizli oylamada ve çift dikiş iki kere yapılan her bir maddeyle gizli oylamada hangi milletvekili hangi maddeye 'evet' dedi 'hayır' dedi falan bunun da anlaşılması, çözümü o kadar kolay değil. Bakın kuvvetli bir rüzgar estiği dönemde bile anayasa değişikliklerinden birisini hatırlarsanız bir madde geçmedi. Partilerin kapatması ile ilgili. O madde takıldı kaldı geçmedi yani parti kapatma ile alakalı. Dolayısıyla o da o kadar kolay değil yani. Şimdi böyle hesaplar olabilir. Böyle planlar olabilir. Bu hem DEM Parti için hem de herkes için, bütün Meclis için önemli bir sınav olabilir. Ama bu konuya bir bakmak gerekecek önümüzdeki süreçte."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Deva Partisi, Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: 'Erdoğan'ın Referanduma Gitmeye Cesareti Yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
13:52
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:12:44. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan: "Erdoğan'ın Referanduma Gitmeye Cesareti Yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.