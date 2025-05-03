Ali Babacan Merzifon'da Ekonomiyi Değerlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ali Babacan, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

İl il, ilçe ilçe dolaşıp vatandaşları dinlediklerini aktaran Babacan, "Güzel ülkemizi hem seviyoruz hem de çalışıyoruz. Daha da çok çalışacağız. İnşallah bir yandan devlet, kamu yönetimi bir yandan özel sektör el ele ülkemizi hak ettiği konuma, seviyeye hep beraber ulaştıracağız." dedi.

Daha sonra meslek odalarının yöneticileri ile buluşan Babacan, sorun ve talepleri dinledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla konuşan Babacan, esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Babacan'a ziyaretlerinde DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve partililer eşlik etti.