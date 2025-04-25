Ali Farac'ın Acı Hikayesi - Son Dakika
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Ali Farac'ın Acı Hikayesi

İsrail saldırısında ailesini kaybeden Ali Farac, Gazze'deki vahşetin sembolü oldu.

25.04.2025 00:04
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda babası ve 5 kız kardeşini kaybeden kendisi de yaralanan Filistinli çocuk Ali Farac, bölgedeki katliamın sembol isimlerinden birine dönüştü.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Yermuk bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Savaş uçağından atılan bombanın etkisiyle hedef alınan binanın çatısında büyük bir delik oluşurken, binadakilerin bir kısmı patlamanın etkisiyle yandaki evin çatısına savruldu.

Filistinli gazetecilerin saldırı sonrası kaydettikleri ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüler, İsrail vahşetinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Görüntüde, bir baba ve çocuklarının cenazelerinin patlamanın etkisiyle yandaki binanın çatısına savrulduğu görülüyor.

Saldırıda ölen bazı çocukların bedenlerinin parçalandığı görülürken, bombardımanda yaralanan ve yüzü kanlar içinde ağlayan küçük bir çocuk kameraya yansıyor.

Patlamanın etkisiyle şok geçiren, yüzü kan ve toz içinde kalan küçük çocuk göz yaşları içinde elini kaldırarak çevredekilerden yardım talep ediyor.

Yaralı çocuğun hemen arkasında ise aynı saldırıda yaşamını yitiren babasının cansız bedeninin olduğu belirtiliyor.

Babasını ve 5 kız kardeşini kaybetti

Gazze'deki İsrail katliamının sembollerinden biri haline gelen yaralı çocuğun isminin Ali Farac olduğu öğrenildi.

Ali Farac'ın bu saldırıda babası Farac Ali Farac'ın yanı sıra 5 kız kardeşini kaybettiği belirtildi.

Aynı saldırıda Ali Farac'ın annesinin de yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Farac'ın Acı Hikayesi - Son Dakika

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