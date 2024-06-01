Alim Kahraman'a saygı programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alim Kahraman'a saygı programı düzenlendi

Alim Kahraman\'a saygı programı düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 'Yazıyla Geçen Yarım Asır' başlıklı etkinlikte, yazar Alim Kahraman'a saygı programı düzenlendi. Programa Kahraman'ın sevenleri, dostları, öğrencileri ve edebiyatseverler katıldı. Konuşmacılar, Kahraman'ın edebiyat alanındaki başarılarını ve kişiliğini anlattılar. Kahraman ise etkinlikte yapılan konuşmalardan dolayı duygusal bir teşekkür konuşması yaptı.

01.06.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından "Yazıyla Geçen Yarım Asır" başlığı altında yazar Alim Kahraman'a saygı programı düzenlendi.

Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde düzenlenen etkinliğe, Alim Kahraman'ın sevenleri, dostları, öğrencileri ve edebiyatseverler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kahraman'ın 1985'te henüz 25 yaşındayken TYB Ödülü'nü aldığına dikkati çekerek, "Yazarlıktaki 50. yılında kendileriyle bir arada olmaktan ve bu programı düzenlemekten dolayı gayet bahtiyarız. Allah ömrüne bereket versin. Vefa gösteren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Gazeteci ve yazar Beşir Ayvazoğlu, "Bir Edebiyatçı Portresi" başlıklı konuşmasında, edebiyatın bir sanat alanı olarak muhit meselesi olduğuna işaret ederek, Kahraman'ın bilgiyi paylaşmayı çok seven biri olduğunu söyledi.

Ayvazoğlu, Alim Kahraman'la yıllar önce tanıştıklarını ve güzel bir dostlukları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Alim olmak, bildiklerini başkalarıyla paylaşmak demektir. Belki de bu yüzden Alim elinde ne varsa ihtiyacı olanla paylaşır. Onun yazarlık yönü de çok çeşitlidir. İslam Ansiklopedisi'ne 52 madde yazmış bir adam. Özellikle edebiyat alanında çalışan akademisyenler edebiyat yapmazlar. Çoğu, edebiyatçılar ve edebi eserlerle ilgilenir. Alim'in bu alanda iki yönü de var. Hem edebiyatçıdır hem de edebiyat araştırmacısı... Bu yönüyle Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibidir. Meselelere objektif bakmayı bilen, bakışını içinde yaşadığı çağın rasyonelliğiyle ilişkilendirebilen bir yazardır. 50 yıldır yaptıklarıyla bir yazı emekçisi olarak adını kazımıştır."

"Tanışıklığımız mektuplaşmayla başladı"

Yazar Ali Haydar Haksal ise "Bir Yol Arkadaşı Olarak Alim Kahraman" başlıklı konuşmasında, Kahraman'la hayat hikayelerinin çok fazla ortak noktası bulunduğunu ifade etti.

Haksal, Alim Kahraman'ın ağabeyi ile fakülteden arkadaş olduklarını, onun vesilesiyle tanıştıklarını kaydederek, "Mehmet Kahraman bir gün bana Alim Bey'den bahsetti. Alim Bey'in edebiyata olan ilgisinden bahsetti. Bunu duyunca kendisine mektup yazdım. Mektuplaşmaya başladık. İlk tanışmamız böyle başladı." diye konuştu.

Alim Kahraman'la 1980'li yıllarda Mavera ve Yedi İklim dergilerinin edebiyat ortamında bir arada olduklarının altını çizen Haksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alim Bey, Mavera dergisinde yazmaya başladı. Aynı mahallelerde oturduk. Annelerimizin aynı kaderi yaşadığı için birbirleriyle diyalogları çok iyiydi. Eşlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız arkadaş oldular. Beraberliğimizin bana kattığı çok şey var. Alim Bey'le bizim birlikteliğimizin benim hayatıma çok faydaları oldu. Şimdi de aynı binada oturuyoruz. Birbirimizi bırakmadık."

Etkinlikte ayrıca, Funda Özsoy, Nurseli Gamze Korkmaz ve Erhan Genç de Alim Kahraman'ın edebi kişiliğini ele alan çeşitli başlıklarda konuşmalar yaptı.

"Yazı, hep hayatımın merkezinde yer aldı"

Etkinliğin sonunda konuşan Alim Kahraman, entelektüel dikkatlerini kendi çalışmalarına yöneltme inceliğini göstermelerinden ötürü konuşmacılara teşekkür etti.

Kahraman, programdaki konuşmaların kendisi için çok besleyici olduğuna vurgu yaparak, "Doğrusu bugün hakkımda başka türlü öğrenemeyeceğim birçok şey öğrendim. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesine bunun için teşekkür ediyorum. Yazı, hep hayatımın merkezinde yer aldı. Hayatımı ve evimi ona göre düzenledim. Bu sebeple bir kütüphane evde yaşadık ailecek. Bu durumu kabullenen ve baş tacı eden değerli eşime ayrıca teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Program, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Edebiyat, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alim Kahraman'a saygı programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 19:17:16. #1.11#
SON DAKİKA: Alim Kahraman'a saygı programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement