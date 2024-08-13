Alkollü sürücü polise direndi - Son Dakika
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Alkollü sürücü polise direndi

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Adana'da polis uygulamasını görünce yol kenarına park eden ve 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü E.K.'ye 2 ayrı suçtan işlem yapıldı, ehliyetine de el konuldu. 'Terörist değiliz' diyerek polise direnen E.K., kendisine ceza yazılmamasını istedi.

13.08.2024 17:29
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ADANA'da polis uygulamasını görünce yol kenarına park eden ve 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü E.K.'ye 2 ayrı suçtan işlem yapıldı, ehliyetine de el konuldu. "Terörist değiliz" diyerek polise direnen E.K., kendisine ceza yazılmamasını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesinde çeşitli bulvarlarda uygulama yaptı. Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasını gören sürücü E.K., 01 KZ 530 plakalı otomobilini yolun sağına park etti. Durumu fark eden trafik ekibi, ehliyetini istediğinde sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Ölçümde E.K.'nin 1.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yazmaması için ekibe direnen E.K., "İsterse 50 ekip gelsin, burada park ettim. Beni mi döveceksiniz? İmza atmayacağım. Terörist değiliz. O ağabeyin yüzünü unutmayacağım" dedi. Polisin uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı E.K.'ye 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. E.K.'ye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapılmak için Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Otomobil de yediemin otoparkına çekilerek, trafikten menedildi.

Alkollü sürücü polise direndi
Kaynak: DHA

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