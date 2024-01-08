 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alman Çiftçiler Traktörlerle Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Alman Çiftçiler Traktörlerle Eylem Yaptı

Almanya'da hükümetin tarımsal sübvansiyonları kademeli olarak kaldırma kararı nedeniyle çiftçiler traktörlerle yolları trafiğe kapattı. Çiftçiler, tarım politikalarını protesto etmek amacıyla ülke genelinde eylemler gerçekleştirdi. Eylemler sonucunda birçok otoyol trafiğe kapatıldı ve trafik yoğunluğu yaşandı. Çiftçilere diğer meslek gruplarından da destek geldi.

Alman Çiftçiler Traktörlerle Eylem Yaptı
08.01.2024 - 22:58,
Abone Ol

- Alman çiftçilerden traktörlü eylem

BERLİN - Almanya'da hükümetin tarımsal sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırma kararı nedeniyle sokaklara dökülen çiftçiler, traktörlerle yolları trafiğe kapattı.

Almanya'da federal hükümet aralık ayında 2024 yılındaki bütçe açığını kapatmak amacıyla tarım sektöründen 920 milyon euroluk kesinti yapmayı planlamıştı. Ayrıca tarım araçlarına yönelik araç vergisi muafiyeti ve tarımsal mazot yakıta yönelik sübvansiyonların kaldırılması gündeme gelmişti. Hükümetin bazı konularda geri adım atarak planlarını büyük ölçüde geri çekmesine rağmen çiftçiler sokaklara döküldü. Kesintiler nedeniyle rekabet açısından dezavantajlı duruma düşeceklerini düşünen Alman çiftçiler, ülke genelinde protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ülke genelinde harekete geçen çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek amacıyla farklı noktalarda traktörleriyle trafiği kilitledi. Çiftçi eylemleri farklı eyaletlerde etkisini gösterdi. Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde çiftçiler yüzlerce traktörle otoyol girişlerini kapattı. Eyleme kamyon ücretlerindeki artışı protesto eden nakliye şirketleri de destek verdi.

Alman Çiftçiler Derneği (DBV), planların kısmen geri çekilmesini yeterli bulmazken, "uzlaşma olmadığını" söyleyerek tüm kemer sıkma önlemlerinin tamamen geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Yollar trafiğe kapatıldı

Baden-Württemberg'deki Böblingen yakınlarındaki A81 otoyolunda çok sayıda traktör izinsiz gösteri için otoyola çıktı. Aşağı Saksonya'nın kuzeybatısındaki Cloppenburg bölgesinde bir otoyol 40 araç tarafından trafiğe kapatıldı. Bavyera polisi, otoyol girişlerinin kapatıldığı veya yollara yalnızca tek şeritten erişilebildiği için birçok yerde trafiğin durma noktasına geldiğini duyurdu. Güney Almanya'dan Rhineland-Pfalz'a, Kuzey Ren- Vestfalya'dan Schleswig-Holstein'a kadar tüm federal eyaletlerde traktör konvoylarının neden olduğu trafik yoğunlukları yaşandı.

Berlin'de eylemlerin adresi 17 Haziran Caddesi oldu

Başkent Berlin'de ise çiftçiler, erken saatlerde hemen hemen bütün otoyol girişlerini trafiğe kapattı. Bir grup çiftçi ise meclis ve hükümet binalarının yakınında bulunan Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Farklı bölgelerden başkente traktörleriyle gelen çiftçiler, Brandenburg Kapısı ve Siegessule (Zafer Anıtı) arasındaki 2,5 kilometrelik yolu tamamen trafiğe kapattı. Brandenburg Kapısı önünde konuşma yapan çiftçi temsilcilerinin hedefinde ise "Trafik Lambası Koalisyonu" vardı. Konuşmacılar, tarım politikalarında adaletsiz vergilerin değiştirilmesi çağrısında bulunarak, özellikle vergi artırımı ve mazot yakıtta uygulanan devlet sübvansiyonunun kaldırılacak olmasını sert bir dille eleştirdi.

17 Haziran Caddesi üzerinde araçlarını park eden çiftçiler, traktörlerine ve iş makinalarına "Çiftçiler mahvolursa, senin yiyeceğin dışarıdan gelir", "Ekmiyorsunuz, biçmiyorsunuz, ama her şeyi bizden daha iyi biliyorsunuz. Trafik Lambasını (hükümet) durdurun", "Bu çılgınlığa son verin, var oluşumuzu tehdit ediyorsunuz" yazılı pankartlar taşıdı.

Berlin'deki çiftçilere diğer meslek gruplarından da destek geldi. İnşaat sektöründen elektrik teknisyenlerine, nakliye şirketlerinden temizlik işçilerine kadar farklı meslek grupları da çiftçilerin eylemlerine destek amacıyla kendi araçlarıyla 17 Haziran Caddesi üzerinde yerlerini aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Almanya, Berlin, Tarım, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Çiftçiler Traktörlerle Eylem Yaptı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:53:18. #1.12#
SON DAKİKA: Alman Çiftçiler Traktörlerle Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement