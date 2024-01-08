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Alman Çiftçiler Traktörlü Eylem Yaptı - Son Dakika
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Alman Çiftçiler Traktörlü Eylem Yaptı

Almanya'da hükümetin tarımsal sübvansiyonları kademeli olarak kaldırma kararı nedeniyle çiftçiler traktörlerle yolları trafiğe kapattı. Çiftçiler, tarım politikalarını protesto etmek amacıyla ülke genelinde eylemler düzenledi. Protestolar çeşitli eyaletlerde etkisini gösterdi ve trafiği olumsuz etkiledi. Çiftçiler, vergi indirimlerinin kalmasını ve kemer sıkma önlemlerinin tamamen geri çekilmesini talep ediyor.

08.01.2024 - 21:51,  Güncelleme: 21:52
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- Alman çiftçilerden traktörlü eylem

KÖLN - Almanya'da hükümetin tarımsal sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırma kararı nedeniyle sokaklara dökülen çiftçiler, traktörlerle yolları trafiğe kapattı.

Almanya'da federal hükümet aralık ayında 2024 yılındaki bütçe açığını kapatmak amacıyla tarım sektöründen 920 milyon euroluk kesinti yapmayı planlamıştı. Ayrıca tarım araçlarına yönelik araç vergisi muafiyeti ve tarımsal mazot yakıta yönelik sübvansiyonların kaldırılması gündeme gelmişti. Hükümetin bazı konularda geri adım atarak planlarını büyük ölçüde geri çekmesine rağmen çiftçiler sokaklara döküldü. Kesintiler nedeniyle rekabet açısından dezavantajlı duruma düşeceklerini düşünen Alman çiftçiler, ülke genelinde protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ülke genelinde harekete geçen çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek amacıyla farklı noktalarda traktörleriyle trafiği kilitledi. Çiftçi eylemleri farklı eyaletlerde etkisini gösterdi. Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde çiftçiler yüzlerce traktörle otoyol girişlerini kapattı. Eyleme kamyon ücretlerindeki artışı protesto eden nakliye şirketleri de destek verdi.

Köln'deki Deutz Tren Garı etrafında traktörleri ve diğer araçlarıyla bir araya gelen çiftçiler, trafiği aksatarak protesto düzenledi. Yoğun trafikte kalan bazı sürücüler, eyleme tepki gösterirken, bazı sürücüler ise çiftçilere destek için korna çaldı. Traktörlerinin üzerine, "Yer artık", "Ekmiyorlar, biçmiyorlar ama her şeyi daha iyi biliyorlar", "Aklınızla yönetin" yazılı pankartlar taşıyan çiftçiler, protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Göstericilerden Leon Bonn yaptığı açıklamada, "Alman tarımını korumak ve gündemde tutmak için protesto gösterisi düzenliyoruz. Vergi indirimlerini kalmasını sağlamak için kalabalık bir şekilde buradayız" dedi.

Göstericilerden Damian Wöller ise, "Tahmin ettiğimizden daha fazla insan ve traktör vardı. Polisler iyi bir şekilde yönlendirdi. Bugünkü eylemle iyi bir işaret vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Alman Çiftçiler Derneği (DBV), planların kısmen geri çekilmesini yeterli bulmazken, "uzlaşma olmadığını" söyleyerek tüm kemer sıkma önlemlerinin tamamen geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Yollar trafiğe kapatıldı

Baden-Württemberg'deki Böblingen yakınlarındaki A81 otoyolunda çok sayıda traktör izinsiz gösteri için otoyola çıktı. Aşağı Saksonya'nın kuzeybatısındaki Cloppenburg bölgesinde bir otoyol 40 araç tarafından trafiğe kapatıldı. Bavyera polisi, otoyol girişlerinin kapatıldığı veya yollara yalnızca tek şeritten erişilebildiği için birçok yerde trafiğin durma noktasına geldiğini duyurdu. Güney Almanya'dan Rhineland-Pfalz'a, Kuzey Ren- Vestfalya'dan Schleswig-Holstein'a kadar tüm federal eyaletlerde traktör konvoylarının neden olduğu trafik yoğunlukları yaşandı.

Berlin'de eylemlerin adresi 17 Haziran Caddesi oldu

Başkent Berlin'de ise çiftçiler, erken saatlerde hemen hemen bütün otoyol girişlerini trafiğe kapattı. Bir grup çiftçi ise meclis ve hükümet binalarının yakınında bulunan Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Farklı bölgelerden başkente traktörleriyle gelen çiftçiler, Brandenburg Kapısı ve Siegessule (Zafer Anıtı) arasındaki 2,5 kilometrelik yolu tamamen trafiğe kapattı. Brandenburg Kapısı önünde konuşma yapan çiftçi temsilcilerinin hedefinde ise "Trafik Lambası Koalisyonu" vardı. Konuşmacılar, tarım politikalarında adaletsiz vergilerin değiştirilmesi çağrısında bulunarak, özellikle vergi artırımı ve mazot yakıtta uygulanan devlet sübvansiyonunun kaldırılacak olmasını sert bir dille eleştirdi.

17 Haziran Caddesi üzerinde araçlarını park eden çiftçiler, traktörlerine ve iş makinalarına "Çiftçiler mahvolursa, senin yiyeceğin dışarıdan gelir", "Ekmiyorsunuz, biçmiyorsunuz, ama her şeyi bizden daha iyi biliyorsunuz. Trafik Lambasını (hükümet) durdurun", "Bu çılgınlığa son verin, var oluşumuzu tehdit ediyorsunuz" yazılı pankartlar taşıdı.

Berlin'deki çiftçilere diğer meslek gruplarından da destek geldi. İnşaat sektöründen elektrik teknisyenlerine, nakliye şirketlerinden temizlik işçilerine kadar farklı meslek grupları da çiftçilerin eylemlerine destek amacıyla kendi araçlarıyla 17 Haziran Caddesi üzerinde yerlerini aldı.

Alman Çiftçiler Traktörlü Eylem Yaptı
Kaynak: İHA
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