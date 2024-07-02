Almanya, 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'yı işgal ettiği dönemden bugün hayatta olan Polonyalılara yardım sağlamayı planlıyor - Son Dakika
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Almanya, 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'yı işgal ettiği dönemden bugün hayatta olan Polonyalılara yardım sağlamayı planlıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'da düzenlenen toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Scholz, Almanya'nın geçmişte Polonya'ya verdiği zararları telafi etmek için önlemler alacaklarını ve hayatta olan mağdurlara destek sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Almanya ve Polonya'nın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

02.07.2024 16:29
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Alman hükümetinin, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgal ettiği dönemden bugün hayatta olan Polonyalılara yardım sağlamayı planladığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'da düzenlenen Polonya-Almanya Hükümetlerarası Yüksek İstişare Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz toplantıda kabul edilen Almanya-Polonya Eylem Planı ile iki ülkenin gelecek yıllarda birlikte çalışacakları bir dizi konuyu ve projeyi kararlaştırdıklarını belirterek, "Bu ülkelerimizin yararına olduğu kadar, Avrupa'daki barış ve güvenliğin ve ortak refahımızın da yararınadır." dedi.

Bu yılın, Almanya'nın Polonya'ya saldırmasının 85. yıl dönümü olduğuna işaret eden Scholz, "Biz Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya halkına, komşularımıza ölçülemez acılar verdik. Almanya, suçunun ağırlığını, Alman işgalinin milyonlarca mağdura karşı sorumluluğunu ve bundan doğan görevini biliyor." ifadesini kullandı.

Scholz, bu nedenle Almanya'nın, "1939-1945 yıllarında Almanya'nın saldırısından ve işgalinden hayatta kalanları desteklemek için" önlemler almaya çalışacağını söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nda mağdur olan ve şu anda hayatta olan yaklaşık 40 bin kişiye ne şekilde, ne kadar ve ne zaman yardımda bulunulacağına ilişkin bilgi vermeyen Scholz, yaşlı mağdurların durumunun kendilerini çok ilgilendirdiğini ve bu konuda faaliyete geçeceklerini ifade etti.

Scholz, acılarla dolu ortak tarihin hatırlanmasını sağlamak amacıyla Berlin'de bu konuda bir anma yerinin oluşturulacağını söyledi.

Başbakan Scholz, Polonya'nın, geçmişte 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın verdiği zarar için talep ettiği tazminatın ödenmesine ilgili olarak da, bu konuda Alman hükümetinin hukuki pozisyonun bilindiğini belirtti.

Geçmişe karşı sorumluluğun aynı zamanda ortak geleceğe karşı sorumluluk anlamına geldiğini kaydeden Scholz, "Almanya ve Polonya'nın güvenliği ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Bu da Polonya'nın güvenliğinin aynı zamanda Almanya'nın güvenliği olduğu anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

İki ülkenin Baltık Denizi bölgesinde ve NATO'nun doğu kanadında birlikte öncü rol üsteleneceklerini aktaran Scholz, uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa'daki barış ve güvenlik düzenini yıktığını ve Avrupa kıtasındaki güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Scholz, Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'yı işgal ettiği dönemden bugün hayatta olan Polonyalılara yardım sağlamayı planlıyor - Son Dakika

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