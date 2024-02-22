Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte\'yi NATO Genel Sekreterliği için destekliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, bir sonraki NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi desteklediği bildirildi.
Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Şansölye Scholz'ün Mark Rutte'yi desteklediğini belirtti.
Hebestreit, "Engin tecrübesi, güvenlik politikasındaki büyük uzmanlığı ve güçlü diplomatik becerileriyle Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri görevi için seçkin bir adaydır." dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, bir sonraki NATO Genel Sekreteri olarak desteklediği açıklanan Rutte'yi, daha önce ABD ve İngiltere'nin de desteklediği açıklanmıştı.
Alman basınında yer alan haberlerde, mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefinin, temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce açıklanmasının beklendiği belirtildi.
Stoltenberg'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle görev süresinin iki kez uzatılmasının ardından, 10 yıl sonra 1 Ekim'de görevinden ayrılacağı kaydedildi.
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