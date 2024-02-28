Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya asker göndermeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya- Ukrayna Savaşı'na işaret ederek, "Ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim" dedi.
Scholz, sosyal medyadan paylaştı video mesajında, NATO'nun savaşın bir tarafı olmadığını ve olmayacağını belirterek, "Bu böyle kalacak. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu konuda tüm müttefiklerimizle hemfikiriz." dedi.
Bunun aynı zamanda Almanya'nın savaşa dahil olmayacağı anlamına geldiğini vurgulayan Scholz, "Açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse; Almanya Başbakanı olarak, ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim. Askerlerimiz buna güvenebilir ve siz de buna güvenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Ortaklarla ve müttefiklerle Ukrayna'ya desteği artıracaklarını dile getiren Başbakan Scholz, Ukrayna ordusunun acilen özellikle hava savunması için daha fazla mühimmata ve silahlara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Scholz, dün de Freiburg kentinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna topraklarında Avrupa devletleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş hiçbir kara birliği, hiçbir asker olmayacak. Ülkelerimizde görev yapan askerler de savaşa aktif olarak katılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
Macron'un açıklamaları
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.
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