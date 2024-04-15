Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e gerilimi azaltma çağrısı yaptı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmasını tavsiye etti.

Başbakan Olaf Scholz, Çin ziyareti kapsamında bulunduğu Şanghay'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Scholz, İran'ın İsrail'e insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin, "İsrail'in bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla birlikte bu saldırıyı püskürtme şeklinin gerçekten etkileyici olduğu konusunda herkes hemfikir. Bu aynı zamanda İsrail ordusunun büyük bir başarısıdır." dedi.

Bunun bir kenara atılmaması gereken bir başarı olduğunu söyleyen Scholz, "Bu nedenle bizim tavsiyemiz gerilimin azaltılmasına kendisinin (İsrail) de katkıda bulunmasıdır." diye konuştu.

Şansölye Scholz, yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang ile görüşecek.