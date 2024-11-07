Almanya'da Antisemitizm Önergesi Eleştirildi - Son Dakika
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Almanya'da Antisemitizm Önergesi Eleştirildi

Almanya'da antisemitizmi hedef alan önerge, bilim insanları tarafından ifade özgürlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

07.11.2024 00:46
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Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin meclis gruplarının üzerinde anlaştığı ve Federal Meclis'te görüşülecek "antisemitizmle mücadele" önergesi uzmanlar tarafından eleştirildi.

Başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, hukukçular ve bilim insanları, "Bir daha asla, şimdi Almanya'daki Yahudi yaşamını korumak, muhafaza etmek ve güçlendirmek" başlığını taşıyan önergenin, temel hakları ve toplumda birlikte yaşamı tehlikeye attığına dikkati çekti.

Berlin Bilim Koleji Rektörü Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger, önergedeki esas sorunun anayasada yer alan bilim özgürlüğünün tehdit edilmesi olduğunu belirterek, önergede antisemitizm tanımını eleştirdi.

Stollberg-Rilinger, önergede benimsenmesi istenen Uluslararası Holokost Anma İttifakının (IHRA) antisemitizm tanımının muğlak olduğunu vurgulayarak, "Bu büyük bir manevra alanı bırakıyor ve yasal belirsizliğe yol açıyor." ifadesini kullandı.

Bir tanımı siyasi olarak önceden belirlemenin ve belirli bir tarafı tutmanın bilimsel özerklikle bağdaşmadığına işaret eden Stollberg-Rilinger, antisemitizm suçlamasının Yahudileri, antisemitizm ve Holokost araştırmacıları da dahil olmak üzere mevcut İsrail hükümetini eleştirenleri susturmak için siyasi araç olarak da kullanıldığına işaret etti.

Stollberg-Rilinger, bunun kabul edilemeyeceğini ve ters etki oluşturan bir durum olduğunu vurgulayarak, bu önergeyle "sembol siyaseti" yapıldığını kaydetti.

Mevcut önergenin, ülkede ayrımcılığa uğrayan çeşitli gruplar arasındaki kutuplaşmayı artıracağı uyarısında bulunan Stollberg-Rilinger, "Önerge kesinlikle suistimale açık ve zararı çok büyük olacak." diye konuştu.

Wiesbaden EBS Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Matthias Goldmann, Federal Meclisin Yahudilerin yaşamını korumak için bir önergeyi kabul etmesinin iyi bir şey olduğunun altını çizerek, "Bu gerekli. Kriminal istatistiği de gösteriyor. Antisemitizm olayları çok arttı. Bu arada Müslüman karşıtı olaylar da. Dolayısıyla bu ülkede çoğulculukla ilgili bir sorunumuz var." şeklinde konuştu.

Ancak Federal Meclise sunulan önergenin kaygı uyandırdığını aktaran Goldmann, "Burada temel hakların hepimizin yararına olmayacak şekilde etkilenme tehlikesi var. Yani ifade özgürlüğü, bilim özgürlüğü ve aynı zamanda sanat özgürlüğü." değerlendirmesinde bulundu.

Antisemitizm şüphesi olduğunda (derneklere) sağlanan fonların verilmesi veya ödenmesini bir sorun olarak gören Goldmann, önergede antisemitizm hedefleri ve içeriği olan projelere destek verilmemesinin yer aldığını, burada hukuk devletine ve liberal demokrasiye zarar vermeden bunun nasıl yapılacağı sorununun bulunduğunu anlattı.???????

Potsdam Einstein Formu Direktörü Prof. Dr. Susan Neiman da IHRA tanımının benimsenmesiyle ülkedeki antisemitizmin artacağını belirterek, bu önergenin hazırlanmasına Almanya'da yaşayan çok sayıda Yahudi sanatçının ve entelektüelin dahil edilmediğini söyledi.

Toplantıya katılanlar milletvekillerine söz konusu önergeye destek vermemeleri ve sivil toplum ile müzakere etmeleri çağrısında bulundu.

Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin meclis grupları, uzun süre tartışma konusu olan antisemitizmle mücadele önergesi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Önerge Federal Meclis'te gündeme alınacak ve oylanacak.

Sanat ve kültür alanında antisemitizme yer verilmemesi gerektiği belirtilen önergede, "antisemitizmi yayan, İsrail'in var olma hakkını sorgulayan, İsrail'in boykot edilmesi çağrısında bulunan veya BDS'yi (Boykot, Tecrit Yaptırımlar Hareketi) aktif destekleyen örgüt ve projelerin finanse edilmemesine devam edilmesi" isteniyor.

Önergede, antisemitizm değerlendirmesinde Uluslararası Holokost Anma Birliğinin antisemitizm tanımının benimsenmesi de talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Antisemitizm Önergesi Eleştirildi - Son Dakika

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