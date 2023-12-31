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Almanya'da CSU lideri Markus Söder zorunlu askerliğin tekrar getirilmesini önerdi - Son Dakika
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Almanya'da CSU lideri Markus Söder zorunlu askerliğin tekrar getirilmesini önerdi

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, zorunlu askerliğin tekrar getirilmesinin mantıklı olacağını söyledi. Söder, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanması ve ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi durumunda işlerin Almanya için ciddileşeceği uyarısında bulundu. Alman ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Söder, ulusal savunmaya yönelik plana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Almanya\'da CSU lideri Markus Söder zorunlu askerliğin tekrar getirilmesini önerdi
31.12.2023 - 17:49,
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Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, zorunlu askerliğin tekrar getirilmesinin mantıklı olacağını söyledi.

Söder, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'da 2011 yılında zorunlu askerliği kaldırma kararının bugünkü perspektiften bakıldığında hatalı olduğunu belirterek, "Hemen düzeltilmesi kolay değil. O zamanki argüman Avrupa'da artık bir tehdit olmadığı yönündeydi. Şimdi durum farklı. Tehditlerin arttığı bir ortamda zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilmesi mantıklı." dedi.

CSU lideri, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanması ve ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi durumunda işlerin Almanya için ciddileşeceği uyarısında bulundu.

Bu nedenle Alman ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Söder, gelecek yıllar için ulusal savunmaya yönelik plana ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Markus Söder, Almanya'nın yüzde yüz savunma kabiliyetine sahip hale gelmesi için tedarik sisteminde bir devrime ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Yeni tehditlere karşı yeni teknolojiler gerekiyor. Bu nedenle silahlı kuvvetlerimiz için 100 bin insansız hava aracından oluşan bir insansız hava aracı ordusuna ihtiyacımız var. Yeni kışlalar, yeni idari birimlerle modern bir altyapı. Artan tehditler karşısında daha büyük ve daha güçlü bir ordu yaratmanın tek yolu budur." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece askeri güçten etkilenebileceğini savunan Söder, "Bu nedenle Avrupa nükleer savunma kalkanı konusunu düşünmeliyiz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın Fransız nükleer savunma şemsiyesi altına girmesini önermişti. Hükümet buna neden yanıt vermiyor? Alman ordusu için değil ama AB için ortak bir uçak gemisi inşası da bir seçenek olabilir. Bir AB uçak gemisi Avrupa için dünya okyanuslarını güvence altına alır" ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius daha önce yaptığı açıklamalarda ülkede zorunlu askerliğin tekrar geri getirilme konusunun tartışılmasından yana olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'da CSU lideri Markus Söder zorunlu askerliğin tekrar getirilmesini önerdi - Son Dakika
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