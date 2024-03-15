Almanya\'da CSU Partisi lideri Markus Söder, Sırbistan\'ın AB üyeliğini desteklediğini belirtti

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Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'nde (AB) olmasını istediklerini belirtti.

Söder, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile başkent Belgrad'da görüştü.

Taraflar, yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Söder, Sırbistan'ın AB üyelik yolunu desteklediklerini söyleyerek, "Sırbistan'ın güçlü ve iyi bir ortak olması çok önemli. Pek çok Sırp aile Bavyera'da yaşıyor ve sizin AB'de olmanızı gerçekten istiyoruz. Eğer bu yolda ilerlemezseniz AB için de Sırbistan için de çok yazık olur." dedi.

Bavyera-Sırbistan ilişkilerinin geliştirilmesini istediklerini vurgulayan Söder, Sırbistan'da Bavyera Temsilciliği açacaklarını kaydetti.

"Sırbistan, AB yolunda olan egemen ve bağımsız bir ülkedir"

Vucic, Bavyera ile işbirliğinin ülkesi için önemli olduğuna değinerek, Bavyera şirketlerinin Sırbistan'da 25 bin kişiyi istihdam ettiğini ifade etti.

Söder'e işbirliği yapabilecekleri 7 önemli öneride bulunduğuna işaret eden Vucic, Söder'in bu tekliflerden bir kısmını hemen kabul ettiğini aktardı.

Vucic, Söder ile görüşmesinde Rusya- Ukrayna Savaşı'na değindiklerini dile getirerek, dünyanın iki senaryoyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu senaryolardan ilkinin büyük güçlerin 3. Dünya Savaşı'na varacak bir çatışmaya girmesi olduğunun altını çizen Vucic, ikincisinin ise Ukrayna'da kalıcı barışın mümkün olmaması durumunda, uygulanacak uzun vadeli bir ateşkes olduğunu anlattı.

Vucic, Rusya ile geleneksel ilişkilere sahip olduklarının altını çizerek, "Barışın nasıl kurulacağını düşünmek daha iyi. Sırbistan, AB yolunda olan egemen ve bağımsız bir ülkedir ve kimseye bir şey kanıtlamamız gerektiğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Sırp lider Vucic, Söder'e Sırbistan Devlet Nişanı takdim etti.