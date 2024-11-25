Almanya'da Darbe Planı Ceza ile Sonuçlandı

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Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırma ve darbe planı yaptığı gerekçesiyle yargılanan, kendisini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak tanımlayan tutuklu sanığın 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, "vatana ihanet hazırlığı içinde olmak" ve "terör örgütü üyeliği"nden suçlu bulunan 62 yaşındaki erkek sanığı 2,5 yıl hapse mahkum etti.

Kendisini "İmparatorluk Vatandaşı" olarak tanımlayan zanlı, Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırma ve darbe planı yaptığı iddiasıyla 2023'ten beri tutuklu bulunuyordu.

"İmparatorluk Vatandaşı" nedir?

Almanya'da kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı.

Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında bulunduğuna inanıyor.