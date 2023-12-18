Almanya\'da doğan ikiz dev pandalar Çin\'e geri döndü

CHENGDU, 18 Aralık (Xinhua) -- Almanya'da doğan ikiz dev pandalar Pazar sabahı Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentine ulaştı.

Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, Çince Meng Xiang ve Meng Yuan isimleri verilen ikizler, Air China'nın Boeing 777F tipi kargo uçağıyla taşındı. Uçuş 10 saatten biraz fazla sürdü.

İkizlerin anne ve babası dişi panda Meng Meng ve erkek panda Jiao Qing Haziran 2017'de Chengdu'dan yola çıkmış ve 15 yıl boyunca yaşayacakları Almanya'daki Berlin Hayvanat Bahçesi'ne götürülmüştü.

Hayvanat bahçesi, pandalar için yaklaşık 5.500 metrekarelik bir panda parkı inşa etti. Meng Meng, 31 Ağustos 2019 tarihinde ikiz yavrularını dünyaya getirdi.

Yurtdışında doğan dev panda yavruları genellikle 4 ila 6 yaş arasındaki üreme döneminde akraba çiftleşmesini önlemek amacıyla 2 ila 4 yaşları arasında Çin'e geri dönüyor.

Berlin Hayvanat Bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasında yapılan anlaşma uyarınca, ikizler 4 yıl Berlin'de yaşadıktan sonra memleketleri Chengdu'ya geri döndü.