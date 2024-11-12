Almanya'da Erken Seçim Tarihi Belirlendi

Güncel

(ANKARA) – Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokratlar ile muhalefetteki muhafazakarlar arasında 23 Şubat'ta erken seçime gidilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtiliyor. Bu tarih, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından onaylandıktan sonra resmiyet kazanacak.

Alman basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nden bir kaynak bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın en büyük siyasi partilerinin 23 Şubat 2025'te yapılacak genel seçimlere giden yolda bir takvim üzerinde anlaştıklarını belirtti. Seçim tarihi, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmer'in onayının ardından kesinleşecek.

Yarın parlamentoya hitap etmesi planlanan Almanya Başbakanı Scholz'un, hükümete yönelik güven oylaması tarihini de yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Güven oylamasının 18 Aralık'ta gerçekleştirilebileceği dile getiriliyor.

Almanya Başbakanı Scholz'un, ulusal bütçedeki milyarlarca avroluk boşluğun nasıl doldurulacağı konusunda aylardır süren bir tartışma sonucunda Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'ı geçen hafta görevden almıştı. Almanya'daki üçlü koalisyonun ortağı FDP, Lindner'ın görevden alınması sonrası tüm bakanlarını hükümetten çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı almıştı. Scholz, muhalefet liderlerinin erken seçim çağrılarına rağmen ocak ayına kadar ülkeyi azınlık hükümetiyle yöneteceğini belirtmişti.