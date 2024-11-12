Almanya'da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu

Almanya'da SPD, Yeşiller ve CDU/CSU, erken seçim için 23 Şubat 2025'te anlaştı.

12.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştığı bildirildi.

Alman basınındaki haberlere göre SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları erken seçim tarihi konusunda anlaştı.

Varılan anlaşmaya göre erken seçimler 23 Şubat 2025'te yapılacak. Ancak bu konuda nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier verecek.

Ülkede erken seçime gidebilmesi için önce Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclisten güven oyu istemesi gerekiyor. Başbakanın güven oyu alamamasının ardından cumhurbaşkanının 21 gün içinde meclisi feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:48 Roma, Montella’yı transfer etmek istiyor Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:03 AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
19:23 Başkan seçilen Trump’tan ilk atama Başkan seçilen Trump'tan ilk atama
19:08 Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye’den Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den
18:51 Serbest bırakılan Serdar Ortaç’tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü
18:47 Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir
18:44 Aydın’da demiryolunda bomba alarmı Aydın'da demiryolunda bomba alarmı
18:40 Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D’olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D'olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü
18:32 Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 14:21:20. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.