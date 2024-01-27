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Almanya'da Irkçılık ve Aşırı Sağcılık Protesto Edildi - Son Dakika
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Almanya'da Irkçılık ve Aşırı Sağcılık Protesto Edildi

Almanya'nın birçok şehrinde yüz binlerce kişi, ırkçılığı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) protesto etti. Düsseldorf'ta yaklaşık 100 bin kişi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına tepki göstererek AfD'ye karşı sessiz kalmayacaklarını sloganlarıyla dile getirdi. Hollanda sınırındaki Aachen kentinde siyasetçilerin de katıldığı gösteri, ırkçılığa karşı birlik mesajı verdi. Savunma Bakanı Pistorius, AfD'yi eleştirerek ırksal çılgınlığın geri dönüşünü istediklerini belirtti. Başbakan Scholz ise gösterileri memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ülke genelinde düzenlenen gösterilere 900 binden fazla kişi katıldı.

Almanya\'da Irkçılık ve Aşırı Sağcılık Protesto Edildi
27.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:31
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Almanya'nın birçok şehrinde bir araya gelen yüz binlerce kişi, ülkedeki ırkçılığı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) protesto etti.

Düsseldorf'ta "AfD'ye karşı sessiz kalmayacağız" sloganıyla bir araya gelen yaklaşık 100 bin kişi ülkedeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığa tepki gösterdi.

Ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıyan göstericiler, AfD aleyhine slogan attı.

Hollanda sınırındaki Aachen kentinde çeşitli partilerden çok sayıda siyasetçi ırkçılığa karşı düzenlenen gösteriye katılarak göstericilere destek verdi.

Kiel'de polis, aşırı sağa karşı düzenlenen gösteriye yaklaşık 11 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Pistorius, AfD'yi eleştirdi

Osnabrück'te düzenlenen ve yaklaşık 25 bin kişinin bir araya geldiği gösteriye katılan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius burada yaptığı konuşmada AfD partisine karşı uyarıda bulundu.

AfD'nin sistem değişikliği istediğini belirten Pistorius, "Bu, ırksal çılgınlığın, ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin karanlık zamanlarına geri dönmek istemelerinden başka bir şey değil." dedi.

Başbakan Scholz gösterilerden memnun

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, son haftalarda aşırı sağcılığa karşı düzenlenen çok sayıda gösteriyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Scholz, yayımladığı haftalık videosunda, "Ülkemiz şu anda ayakta ve milyonlarca vatandaş sokaklara çıkıyor. Demokrasiyi güçlü kılan demokratların dayanışmasıdır." ifadelerini kullandı.

Polisin verdiği rakamlara göre, geçen hafta sonu ülke genelinde aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı düzenlenen gösterilere 900 binden fazla kişi katıldı.

AfD'nin yasaklanması isteniyor

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasını istiyor.

AfD'nin, gizli bir toplantıda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planlarının sızmasının ardından özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütleri, halkı aşırı sağa karşı gösterilere katılmaya çağırıyor.

Forza araştırma şirketinin, 12-18 Aralık'ta, 2 bin 501 kişiyle yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Sol Parti yüzde 3 oranında destek görüyor.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Kaynak: AA
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