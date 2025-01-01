Almanya'da İş Makinalı Saldırı: 3 Polis Yaralı

Güncel

- Almanya'da polise iş makinalı saldırı: 3 yaralı

Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi

BERLİN - Almanya'da iş makinası ile düzenlenen saldırıda 3 polis yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Grünsfeld kasabasında bir kişi, şantiyeden iş makinası çaldı. İş makinası ile etrafa zarar veren saldırgan, ihbar üzerine bölgeye gelen polislere saldırdı. Saldırıda, 3 polis yaralanırken, polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Polisin vurduğu 38 yaşındaki Almanya vatandaşı saldırgan hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.